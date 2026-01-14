Минюст США обнародовал правовое обоснование операции в Венесуэле

3 января силы США захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес. Временное руководство Венесуэлой перешло к вице-президенту Делси Родригес. После операции американские власти заявили, что Западное полушарие становится исключительной сферой интересов США. Трамп отмечал, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года. Он подчеркивал, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».