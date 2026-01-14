Минюст США обнародовал правовое обоснование операции в Венесуэле
Минюст США опубликовал меморандум, в котором дал юридическое обоснование операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Документ подготовило управление юрисконсульта, пишет издание The Wall Street Journal, ознакомившееся с документом.
В заключении от 23 декабря 2025 г. говорится, что операция, санкционированная президентом США Дональдом Трампом, получила поддержку со стороны венесуэльской оппозиции. В документе также отмечается, что ни американское, ни международное право не запрещало Трампу отдавать приказ о проведении военной операции 3 января.
Необходимости в согласии конгресса минюст не видел, так как планов вести продолжительную кампанию не было. Минюст также предупреждал Белый дом о высоких рисках операции.
Также в меморандуме отмечалось, что уход Мадуро может привести к «массовой неразберихе», а «явного фаворита» на президентский пост в стране сейчас нет.
3 января силы США захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес. Временное руководство Венесуэлой перешло к вице-президенту Делси Родригес. После операции американские власти заявили, что Западное полушарие становится исключительной сферой интересов США. Трамп отмечал, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года. Он подчеркивал, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».
14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает считать захват Мадуро незаконным. По его словам, позиция России носит принципиальный характер и основана на уважении суверенитета и территориальной целостности государств, чьи правительства представляют интересы всего населения.