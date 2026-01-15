Посольство в Польше посоветовало россиянам обновить загранпаспорта

Согласно решению польских властей, о котором информирует дипмиссия, для легального въезда в Польшу россиянам необходимо заранее оформить новые биометрические общегражданские загранпаспорта сроком на 10 лет. Владельцам старых пятилетних паспортов рекомендуется заблаговременно позаботиться об их замене, чтобы избежать проблем на границе.