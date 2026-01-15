Посольство в Польше посоветовало россиянам обновить загранпаспорта
С 1 апреля Польша прекратит признавать выданные Россией небиометрические (пятилетние) загранпаспорта, сообщает посольство России в Польше в Telegram-канале. Въезд и пребывание в стране с такими документами будут считаться незаконными.
Согласно решению польских властей, о котором информирует дипмиссия, для легального въезда в Польшу россиянам необходимо заранее оформить новые биометрические общегражданские загранпаспорта сроком на 10 лет. Владельцам старых пятилетних паспортов рекомендуется заблаговременно позаботиться об их замене, чтобы избежать проблем на границе.
В июле 2025 г. власти Литвы и Латвии также приняли решение перестать признавать пятилетние небиометрические загранпаспорта граждан РФ.