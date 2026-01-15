Постпред США при НАТО назвал как никогда близким завершение конфликта на Украине
Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в ходе выступления на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии заявил, что конфликт на Украине близок к урегулированию как никогда.
«Этот [конфликт] должен закончиться. Мы близки как никогда. <...> В футболе последний ярд в красной зоне – самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима здесь», – сказал он (цитата по ТАСС).
Уитакер отметил, что «последний ярд» и в ситуации с конфликтом на Украине будет непростым, но поделился хорошим предчувствием.
15 января президент США Дональд Трамп заявил Reuters, что потенциальное мирное соглашение по Украине тормозит не Москва, а Киев. На вопрос о том, почему переговоры под руководством США все еще не привели к разрешению конфликта, Трамп ответил: «Зеленский». Агентство отметило, что комментарии главы Белого дома демонстрируют его разочарование украинским лидером.