Постпред США при НАТО назвал как никогда близким завершение конфликта на Украине

Ведомости

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в ходе выступления на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии заявил, что конфликт на Украине близок к урегулированию как никогда.

«Этот [конфликт] должен закончиться. Мы близки как никогда. <...> В футболе последний ярд в красной зоне – самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима здесь», – сказал он (цитата по ТАСС).

Уитакер отметил, что «последний ярд» и в ситуации с конфликтом на Украине будет непростым, но поделился хорошим предчувствием.

15 января президент США Дональд Трамп заявил Reuters, что потенциальное мирное соглашение по Украине тормозит не Москва, а Киев. На вопрос о том, почему переговоры под руководством США все еще не привели к разрешению конфликта, Трамп ответил: «Зеленский». Агентство отметило, что комментарии главы Белого дома демонстрируют его разочарование украинским лидером.

