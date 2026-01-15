Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США запросили экстренное заседание СБ ООН по Ирану

Ведомости

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Иране. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на председательствующую в организации миссию Сомали. Источник агентства сообщил, что заседание запросили США. 

«Председательство намерено назначить заседание о ситуации в Иране по пункту повестки дня "Ситуация на Ближнем Востоке"», – сказал собеседник агентства.

Оно пройдет 15 января в 23:00 мск.

14 января президент США Дональд Трамп после серии угроз нанесения ударов по Ирану за убийство протестующих в ходе митингов заявил, что власти Ирана не намерены казнить участников протестов, а гибель людей в стране прекращается. По его словам, ему об этом сообщили «хорошие источники».

Американский лидер до этого призывал протестующих в Иране продолжать акции и захватывать государственные учреждения, заявив, что «помощь уже в пути».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её