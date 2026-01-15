США запросили экстренное заседание СБ ООН по Ирану
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Иране. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на председательствующую в организации миссию Сомали. Источник агентства сообщил, что заседание запросили США.
«Председательство намерено назначить заседание о ситуации в Иране по пункту повестки дня "Ситуация на Ближнем Востоке"», – сказал собеседник агентства.
Оно пройдет 15 января в 23:00 мск.
14 января президент США Дональд Трамп после серии угроз нанесения ударов по Ирану за убийство протестующих в ходе митингов заявил, что власти Ирана не намерены казнить участников протестов, а гибель людей в стране прекращается. По его словам, ему об этом сообщили «хорошие источники».
Американский лидер до этого призывал протестующих в Иране продолжать акции и захватывать государственные учреждения, заявив, что «помощь уже в пути».