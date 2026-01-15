США запросили экстренное заседание СБ ООН по Ирану

14 января президент США Дональд Трамп после серии угроз нанесения ударов по Ирану за убийство протестующих в ходе митингов заявил, что власти Ирана не намерены казнить участников протестов, а гибель людей в стране прекращается. По его словам, ему об этом сообщили «хорошие источники».