МИД заявил протест Британии из-за агента спецслужб в посольстве
МИД России заявил протест временной поверенной в делах Великобритании в России Дейни Долакия, так как Москва получила информацию о том, что дипломатический сотрудник посольства имеет отношение к британским спецслужбам. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство.
«Вновь было подчеркнуто, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб», – говорится в заявлении. Ведомство указало, что позиция РФ в этой ситуации бескомпромиссна. МИД будет действовать, исходя из интересов национальной безопасности.
Представители министерства подчеркнули, что аккредитация выявленного агента отзывается. Он должен покинуть Россию в течение двух недель. Ведомство также предупредило, что Москва даст «зеркальный» ответ, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации.
15 января Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что сотрудник британских спецслужб работал под прикрытием в посольстве страны в Москве. Он находился на должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела диппредставительства. Предполагаемая личность агента – Дэвис Гарет Самьюэль.