Президенты Колумбии и США встретятся в Белом доме 3 февраля

Как заявил Петро на заседании совета министров, дата была согласована после его телефонного разговора с Трампом на прошлой неделе. Колумбийский президент выразил надежду, что встреча позволит обеспечить безопасность и спокойствие для граждан его страны. «Мы увидим результаты этой встречи, которая является определяющей», – подчеркнул он.