Президенты Колумбии и США встретятся в Белом доме 3 февраля

Президенты Колумбии и США Густаво Петро и Дональд Трамп встретятся в Белом доме 3 февраля, сообщил колумбийский лидер, передает NTN24. Петро назвал встречу «определяющей».

Как заявил Петро на заседании совета министров, дата была согласована после его телефонного разговора с Трампом на прошлой неделе. Колумбийский президент выразил надежду, что встреча позволит обеспечить безопасность и спокойствие для граждан его страны. «Мы увидим результаты этой встречи, которая является определяющей», – подчеркнул он.

Ранее Трамп анонсировал предстоящий визит в соцсети Truth Social, отметив, что Петро сам позвонил, чтобы обсудить «ситуацию с наркотиками и другие разногласия». Американский лидер поблагодарил его за звонок и «его тон», поручив госсекретарю Марко Рубио и колумбийскому МИДу подготовить встречу.

Ожидается, что на встрече лидеры обсудят не только вопросы безопасности и борьбы с наркотрафиком, но и возможные пути нормализации отношений после серии взаимных обвинений. Петро заявил, что намерен говорить открыто и обсудить темы, представляющие взаимный интерес.

5 января Петро объявил о готовности прибегнуть к вооруженному сопротивлению в ответ на американские угрозы. Ранее Трамп обвинил колумбийского лидера в причастности к производству кокаина и допустил возможность проведения военной операции против него.

