«РИА Новости»: участникам протестов в Иране платили $300 за поджоги
Некоторым участникам протестов в Иране платили деньги за беспорядки. Они получали $600 при нападении на участок полиции и $300 – за поджог государственных автомобилей. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Иране.
«За нападение на полицейский участок исполнители получали $600, а за поджог государственного автомобиля – $300. Документальные подтверждения этих выплат имеются», – сказал агентству собеседник.
По словам источника, есть видеозаписи, на которых людям раздают оружие. Он также отметил, что большое количество погибших получали пули в спину. Кроме того, наблюдались случаи жестокости по отношению к правоохранителям, в том числе нескольким сотрудникам иранской полиции отрезали головы.
15 января глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что власти страны не намерены применять смертную казнь через повешение для приговоренных участников протестов. По его мнению, сведения о таких намерениях направлены на вовлечение в конфликт президента США Дональда Трампа.
Массовые протесты в Иране начались 28 декабря. Участники акций в Тегеране сначала потребовали экономической стабильности в стране, позже к этим требованиям добавились призывы к политическим реформам.