Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«РИА Новости»: участникам протестов в Иране платили $300 за поджоги

Ведомости

Некоторым участникам протестов в Иране платили деньги за беспорядки. Они получали $600 при нападении на участок полиции и $300 – за поджог государственных автомобилей. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Иране.

«За нападение на полицейский участок исполнители получали $600, а за поджог государственного автомобиля – $300. Документальные подтверждения этих выплат имеются», – сказал агентству собеседник.

По словам источника, есть видеозаписи, на которых людям раздают оружие. Он также отметил, что большое количество погибших получали пули в спину. Кроме того, наблюдались случаи жестокости по отношению к правоохранителям, в том числе нескольким сотрудникам иранской полиции отрезали головы.

15 января глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что власти страны не намерены применять смертную казнь через повешение для приговоренных участников протестов. По его мнению, сведения о таких намерениях направлены на вовлечение в конфликт президента США Дональда Трампа.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря. Участники акций в Тегеране сначала потребовали экономической стабильности в стране, позже к этим требованиям добавились призывы к политическим реформам.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь