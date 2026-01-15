«РИА Новости»: участникам протестов в Иране платили $300 за поджоги

По словам источника, есть видеозаписи, на которых людям раздают оружие. Он также отметил, что большое количество погибших получали пули в спину. Кроме того, наблюдались случаи жестокости по отношению к правоохранителям, в том числе нескольким сотрудникам иранской полиции отрезали головы.