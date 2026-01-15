В МИД Ирана опровергли планы применить смертную казнь к протестующим
Власти Ирана не намерены применять смертную казнь через повешение для приговоренных участников протестов. Об этом заявил глава МИДа страны Аббас Арагчи заявил в эфире Fox News.
«Я могу сказать вам, я уверен, что никакого плана вешать [протестующих] вообще нет. <...> О повешении не может быть и речи», – заверил он.
Арагчи заявил, что информация о подобных намерениях иранского руководства является частью дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы вовлечь в конфликт президента США Дональда Трампа.
Руководитель судебной власти Ирана Голам Хоссейн Мохсени-Эджеи 14 января поручил провести в ускоренном режиме судебные разбирательства и вынести смертные приговоры в отношении виновных в насилии граждан, задержанных во время общенациональных протестов в стране. Это заявление последовало сразу после того, как Трамп предупредил Тегеран об «очень жестких мерах», если иранские власти начнут проводить казни протестующих.
При этом американский лидер 15 января заявил, что США получили информацию о том, что власти Ирана не намерены казнить участников протестов, а гибель людей в стране прекращается.
Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально участники акций в Тегеране требовали экономической стабильности, позже к этим требованиям добавились призывы к политическим реформам.