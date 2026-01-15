В МИД Ирана опровергли планы применить смертную казнь к протестующим

Руководитель судебной власти Ирана Голам Хоссейн Мохсени-Эджеи 14 января поручил провести в ускоренном режиме судебные разбирательства и вынести смертные приговоры в отношении виновных в насилии граждан, задержанных во время общенациональных протестов в стране. Это заявление последовало сразу после того, как Трамп предупредил Тегеран об «очень жестких мерах», если иранские власти начнут проводить казни протестующих.