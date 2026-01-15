Песков согласился с Трампом, что Зеленский затягивает мирный процесс
Президент Украины Владимир Зеленский затягивает мирное урегулирование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие слова американского лидера Дональда Трампа.
«Здесь можно согласиться, это действительно так. Президент [РФ Владимир] Путин и российская сторона сохраняют свою открытость. Позиция российской стороны хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту Трампу», – сказал он.
Песков заявил, что ежедневно ситуация для Киева ухудшается, для украинских властей «сужается коридор для принятия решений». Представитель Кремля считает, что Зеленскому следует «взять на себя ответственность и принять соответствующее решение».
15 января Трамп в интервью Reuters на вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили российско-украинский конфликт, ответил одним словом: «Зеленский». По его словам, Путин готов заключить сделку, в то время как Украина «менее готова» к ней.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова к новым встречам по Украине с представителями США, «если эти переговоры имеют серьезный характер и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы».