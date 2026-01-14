Лавров: Москва открыта к контактам с Вашингтоном

«[Президент РФ Владимир] Путин неоднократно <...> подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине – если эти переговоры имеют серьезный характер и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы», – сказал министр.