Лавров: Москва открыта к контактам с Вашингтоном

Лавров: Москва открыта к контактам с ВашингтономУиткофф и Кушнер могут посетить Россию в январе, сообщал Bloomberg
Российская сторона готова к новым встречам по Украине с представителями США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи, комментируя возможный визит американской делегации в Москву.
«[Президент РФ Владимир] Путин неоднократно <...> подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине – если эти переговоры имеют серьезный характер и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы», – сказал министр.
14 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер планируют совершить визит в Москву для встречи с Путиным. По данным агентства, они хотят представить президенту РФ последнюю версию мирного плана по Украине.
В декабре Лавров говорил, что США стали глубже понимать позицию РФ по российско-украинскому конфликту. Министр заявлял, что необходимо найти надежные и устойчивые пути урегулирования конфликта, а не ограничиваться временными перемириями с целью последующего вооружения Украины.
Politico сообщило 14 января, что Евросоюз обсуждает возможность создания должности спецпредставителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию.