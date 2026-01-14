Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: Москва открыта к контактам с Вашингтоном

Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию в январе, сообщал Bloomberg
Ведомости

Российская сторона готова к новым встречам по Украине с представителями США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи, комментируя возможный визит американской делегации в Москву.

«[Президент РФ Владимир] Путин неоднократно <...> подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине – если эти переговоры имеют серьезный характер и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы», – сказал министр.

14 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер планируют совершить визит в Москву для встречи с Путиным. По данным агентства, они хотят представить президенту РФ последнюю версию мирного плана по Украине.

«Мы признавали другую Украину»: что сказал Лавров на посольском столе

Политика

В декабре Лавров говорил, что США стали глубже понимать позицию РФ по российско-украинскому конфликту. Министр заявлял, что необходимо найти надежные и устойчивые пути урегулирования конфликта, а не ограничиваться временными перемириями с целью последующего вооружения Украины.

Politico сообщило 14 января, что Евросоюз обсуждает возможность создания должности спецпредставителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её