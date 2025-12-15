Лавров: США стали глубже понимать позицию РФ по украинскому конфликту

Лавров подчеркнул, что необходимо найти надежные и устойчивые пути урегулирования конфликта, а не ограничиваться временными перемириями с целью последующего вооружения Украины. Для разрешения ситуации, по мнению министра, важно устранить ее первопричины. По его словам, США осознали, что НАТО не должно присутствовать на территории Украины, а исторические территории должны вернуться в состав России. Лавров также подчеркнул необходимость восстановления русского языка, культуры и прав канонической Украинской православной церкви.