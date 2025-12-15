Лавров: США стали глубже понимать позицию РФ по украинскому конфликту
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недавние контакты с США дают надежду на лучшее понимание американской стороной позиции России по украинскому конфликту. Об этом он заявил в интервью «Гостелерадио Ирана», опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров подчеркнул, что необходимо найти надежные и устойчивые пути урегулирования конфликта, а не ограничиваться временными перемириями с целью последующего вооружения Украины. Для разрешения ситуации, по мнению министра, важно устранить ее первопричины. По его словам, США осознали, что НАТО не должно присутствовать на территории Украины, а исторические территории должны вернуться в состав России. Лавров также подчеркнул необходимость восстановления русского языка, культуры и прав канонической Украинской православной церкви.
Министр указал, что основными причинами конфликта стали угрозы, исходящие от продвижения НАТО на восток и втягивания Украины в альянс, а также отказ обсуждать предложения Москвы о коллективных мерах безопасности. Лавров также отметил, что угрозой является уничтожение всего русского на землях, которые исторически были частью русского народа, но оказались в составе Украины.
Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс 15 декабря сообщила, что около 90% спорных вопросов в переговорах между Россией и Украиной уже урегулированы. Среди ключевых элементов возможного урегулирования США называют «очень сильный пакет мер безопасности» для Европы, который, по оценке Вашингтона, может быть принят Россией. Также, по словам источников, Москва не возражает против вступления Украины в Европейский союз .
При этом президент Украины Владимир Зеленский дал понять после переговоров в Берлине, что на переговорах с командой президента США Дональда Трампа не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения.