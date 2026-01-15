Песков рассказал, когда состоится визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Песков рассказал, когда состоится визит Уиткоффа и Кушнера в МосквуРоссийская сторона хочет изложить свой взгляд на переговоры о мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что визит спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома, бизнесмена Джареда Кушнера в Москву состоится, когда будет согласована дата приезда. Он подтвердил, что каналы общения с переговорщиками США продолжают работу.
«Этот диалог идет. И как только дата будет согласована, такой визит, мы надеемся, состоится. Продолжение диалога считаем необходимым, считаем актуальным и важным», – сказал представитель Кремля.
Как отметил Песков, американцы провели много переговоров с украинцами и европейцами о мирном урегулировании. «Важно, чтобы и российская сторона также изложила свои взгляды на те обсуждения, которые ведутся», – подчеркнул он.
15 января президент США Дональд Трамп заявил, что не знает о возможной поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву. При этом он отметил, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. По словам главы Белого дома, потенциальное мирное соглашение, которое завершит конфликт на Украине, тормозит Киев.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало о планах представителей американской делегации совершить визит в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Издание выяснило, что Уиткофф и Кушнер намерены представить российскому лидеру последнюю версию мирного плана по Украине.