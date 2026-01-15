Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трампу неизвестно о планах Уиткоффа и Кушнера посетить РФ

Ведомости

Президенту США Дональду Трампу неизвестно о возможной поездке спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера в Москву. Об этом глава Белого дома заявил агентству Reuters. 

Он также рассказал, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. При этом он дал понять, что конкретных планов на эту встречу нет, отмечает Reuters.

По мнению американского лидера, потенциальное мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта тормозит Киев. Президент России Владимир Путин, отмечает Трамп, готов завершить конфликт. 

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву для встречи с Путиным

Политика / Международные отношения

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Уиткофф и Кушнер планируют совершить визит в Москву для встречи с Путиным. По данным агентства, они хотят представить президенту РФ последнюю версию мирного плана по Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в связи с этим отметил, что российская сторона готова к новым встречам по Украине с представителями США.  «Путин неоднократно <...> подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине – если эти переговоры имеют серьезный характер и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы», – сказал он.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь