Трампу неизвестно о планах Уиткоффа и Кушнера посетить РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в связи с этим отметил, что российская сторона готова к новым встречам по Украине с представителями США. «Путин неоднократно <...> подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине – если эти переговоры имеют серьезный характер и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы», – сказал он.