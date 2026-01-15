Трампу неизвестно о планах Уиткоффа и Кушнера посетить РФ
Президенту США Дональду Трампу неизвестно о возможной поездке спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера в Москву. Об этом глава Белого дома заявил агентству Reuters.
Он также рассказал, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. При этом он дал понять, что конкретных планов на эту встречу нет, отмечает Reuters.
По мнению американского лидера, потенциальное мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта тормозит Киев. Президент России Владимир Путин, отмечает Трамп, готов завершить конфликт.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Уиткофф и Кушнер планируют совершить визит в Москву для встречи с Путиным. По данным агентства, они хотят представить президенту РФ последнюю версию мирного плана по Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в связи с этим отметил, что российская сторона готова к новым встречам по Украине с представителями США. «Путин неоднократно <...> подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине – если эти переговоры имеют серьезный характер и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы», – сказал он.