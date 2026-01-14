Газета
Главная / Политика /

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву для встречи с Путиным

Визит может состояться в январе, но дата пока не определена
Ведомости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем посетить Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в рамках продвижения мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что обсуждения будут касаться гарантий безопасности, которые США и Европа предоставят Украине для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

Собеседники агентства отметили, что встреча может состояться в январе, но предупредили, что планы еще не согласованы и сроки могут быть изменены из-за событий в Иране.

США и Украина могут подписать документ о восстановлении страны на $800 млрд

Политика / Международные отношения

При этом представитель Белого дома заявил Bloomberg, что на данный момент такая встреча не запланирована. В плане определения даты возможной встречи главным камнем преткновения может быть то, что неясно, насколько Путин заинтересован в общении с Уиткоффом и Кушнером.

Президент США Дональд Трамп 12 января заявлял о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По словам американского лидера, страна продает оружие НАТО и имеет с этого доход, но он хочет прекратить конфликт, чтобы спасти жизни людей.

Politico со ссылкой на источники писало, что страны Евросоюза обсуждают возможность создания должности специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию. В Италии на должности видят бывшего премьер-министра Марио Драги, а в самом ЕС предполагают, что спецпредставителем мог бы стать президент Финляндии Александер Стубб.

