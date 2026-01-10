США и Украина могут подписать документ о восстановлении страны на $800 млрд
Вашингтон и Киев могут подписать соглашение на $800 млрд для восстановления Украины на следующей неделе. Об этом пишет британская The Telegraph со ссылкой на европейские официальные лица и украинских чиновников.
«План процветания» направлен на привлечение около $800 млрд в течение 10 лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сделка обеспечит «экономическое восстановление, возвращение рабочих мест и оживление на Украине».
Украинская сторона рассчитывает, что предложив США долю в восстановлении, президент США Дональд Трамп будет более склонен предоставить надежные гарантии безопасности стране.
Зеленский, по данным газеты, изначально должен был отправиться в Вашингтон для завершения разработки плана экономического развития и заключить соглашение о гарантиях безопасности Украины. Вместе с тем, европейские союзники отговорили его от поездки, предложив в качестве площадки Всемирный экономический форум в Давосе.
29 декабря президент Трамп заявил, что Москва собирается помочь в вопросе восстановления Украины. До этого Зеленский говорил, что Киев хочет потратить так называемый репарационный кредит за счет замороженных активов РФ на восстановление республики в случае завершения конфликта или на оружие при его продолжении.