Балицкий не стал комментировать дела соратников до конца расследования

По словам источника «Ведомостей», Балицкий давно знаком со всеми фигурантами дел, еще со времен работы на Украине, – они взаимодействовали по линии бывшей Партии регионов и «Оппозиционного блока», деятельность которого запрещена на Украине судом в 2022 г.