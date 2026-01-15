Балицкий не стал комментировать дела соратников до конца расследования
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отказался давать оценки уголовным делам в отношении своих соратников до завершения следствия. Об этом говорится в ответе на официальный запрос «Ведомостей».
«В связи с тем, что в отношении указанных лиц ведутся следственные действия и вина не доказана, прокомментировать ход уголовных дел возможно только по результатам расследования», – указано в ответе правительства Запорожской области. За дополнительной информацией предложили обращаться в следственные органы.
14 января стало известно, что в конце 2025 г. фигурантами уголовных дел стали несколько близких соратников Балицкого, включая его заместителя Александра Зинченко, исполняющего обязанности министра АПК и продовольственной политики Андрея Сигуту и пиарщика Олега Шостака. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к органам власти региона.
Зинченко задержали 19 декабря 2025 г. На следующий день Главное следственное управление СКР предъявило ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО до 17 февраля 2026 г., следует из опубликованного постановления суда.
Шостаку также вменяется особо крупное мошенничество – соответствующие сведения размещены в картотеке Второго кассационного суда общей юрисдикции. Сигуту, по словам собеседника «Ведомостей», задержали 6 декабря 2025 г. по делу о взятке. Профили заместителя губернатора и и. о. министра АПК удалены с сайта правительства Запорожской области.
По словам источника «Ведомостей», Балицкий давно знаком со всеми фигурантами дел, еще со времен работы на Украине, – они взаимодействовали по линии бывшей Партии регионов и «Оппозиционного блока», деятельность которого запрещена на Украине судом в 2022 г.
Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко отмечал, что вокруг Балицкого накапливается «критическая масса» проблем. По его словам, губернатор «уже давно в красной зоне» из-за большого числа конфликтов на региональном и федеральном уровнях. «Ситуация, когда кризисные моменты, связанные с Балицким, требуют постоянного вмешательства президента, на мой взгляд, вряд ли может продолжаться долго», – пояснял Минченко.