Ереван призвал Москву принять решение о восстановлении железных дорог

В декабре Пашинян просил российскую сторону полностью восстановить участки железной дороги, ведущие в Азербайджан и Турцию. Имеются в виду дороги из Ерасха к Нахичевани и села Ахурик к турецкой границе. Пашинян говорил также, что попросит отремонтировать пути из армянского Иджевана в азербайджанский Гахаз.