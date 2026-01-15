Газета
Главная / Политика /

Ереван призвал Москву принять решение о восстановлении железных дорог

Ведомости

Армения обратилась к российским партнерам с просьбой принять решение по восстановлению участков железных дорог, ведущих к границам Азербайджана и Турции. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на брифинге.

По его словам, данный вопрос обсуждался в том числе с президентом России Владимиром Путиным, а также на уровне вице-премьера Армении и заместителя председателя правительства РФ.

«Мы ожидаем реакции наших партнеров из Российской Федерации», – сказал Пашинян (цитата по ТАСС).

Говоря о сроках выполнения работ, армянский премьер отметил, что после подписания рамочного соглашения с США по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) реализация должна начаться в ближайшее время.

В декабре Пашинян просил российскую сторону полностью восстановить участки железной дороги, ведущие в Азербайджан и Турцию. Имеются в виду дороги из Ерасха к Нахичевани и села Ахурик к турецкой границе. Пашинян говорил также, что попросит отремонтировать пути из армянского Иджевана в азербайджанский Гахаз.

В феврале 2008 г. железнодорожная инфраструктура Армении была передана в управление дочерней компании РЖД ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» по концессионному договору на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

