Мишустин заявил о запуске новых мер против кибермошенников с сентября

3 января сообщалось, что Мишустин поручил создать штаб по борьбе с интернет-мошенниками. В 2026 г. правительство планирует разработать документ стратегического планирования по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Координацию этой работы возьмет на себя федеральный оперативный штаб. Как сообщали в правительстве, Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор должны до 2 марта представить предложения по созданию штаба и его персональному составу.