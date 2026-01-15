Мишустин заявил о запуске новых мер против кибермошенников с сентября
Новые законодательные меры по защите граждан от кибермошенничества могут вступить в силу с сентября. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, в конце прошлого года в Госдуму внесли законопроект, направленный на повышение защищенности граждан от злоумышленников, использующих цифровые технологии. Документ включает около 20 инициатив. «В дополнение к ним рассмотрим еще ряд изменений в правовую базу. Предполагается, что нововведения вступят в силу с сентября», – отметил Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что противодействие кибер- и телефонному мошенничеству является общей задачей государства и бизнеса. Существенно сократить возможности преступников, по его словам, можно только совместными усилиями.
3 января сообщалось, что Мишустин поручил создать штаб по борьбе с интернет-мошенниками. В 2026 г. правительство планирует разработать документ стратегического планирования по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Координацию этой работы возьмет на себя федеральный оперативный штаб. Как сообщали в правительстве, Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор должны до 2 марта представить предложения по созданию штаба и его персональному составу.