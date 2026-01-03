Мишустин поручил создать штаб по борьбе с интернет-мошенниками

24 декабря Мишустин на заседании правительства призвал продолжить совершенствование инструментов защиты граждан от мошенников. По его словам, нужно и дальше продолжать проработку эффективных способов и инструментов для борьбы с дистанционным хищением средств. В этот же день стало известно, что кабмин направит в Госдуму второй пакет законодательных инициатив по противодействию мошенничеству. Документ включает около 20 мер, которые направлены на снижение рисков киберпреступлений и усиление защиты пользователей.