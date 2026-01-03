Мишустин поручил создать штаб по борьбе с интернет-мошенниками
В России будет создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенниками. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
В 2026 г. правительство разработает проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. Решение, как отметили в кабмине, позволит сделать работу по борьбе с кибермошенничеством более системной. Координировать работу по противодействию интернет-мошенникам будет федеральный оперативный штаб. По информации правительства, Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор должны представить до 2 марта предложения по его созданию и персональному составу.
Над подготовкой проекта документа будут работать Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития, Минюст и Роскомнадзор при участии Администрации президента, Верховного Суда, Банка России, Генпрокуратуры и Следственного комитета. Мишустин поручил сделать это до 3 августа, а представить промежуточный доклад ведомствам предстоит до 12 мая.
Ожидается, что власти также проработают вопрос включения в пакет мер дополнительных инициатив. Среди них – активизация обмена данными банков, операторов связи, цифровых платформ и ведомств через ГИС «Антифрод», усиление противодействия дропперам и другие.
24 декабря Мишустин на заседании правительства призвал продолжить совершенствование инструментов защиты граждан от мошенников. По его словам, нужно и дальше продолжать проработку эффективных способов и инструментов для борьбы с дистанционным хищением средств. В этот же день стало известно, что кабмин направит в Госдуму второй пакет законодательных инициатив по противодействию мошенничеству. Документ включает около 20 мер, которые направлены на снижение рисков киберпреступлений и усиление защиты пользователей.