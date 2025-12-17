Операторы связи заблокировали более 13 млн смс для борьбы с кибермошенниками

В борьбе с кибермошенничеством активно участвует и бизнес. Банки внедрили системы анализа транзакций, которые в режиме реального времени предупреждают клиентов о подозрительных операциях и блокируют их. С помощью автоматизированных антифрод-систем в прошлом году было предотвращено свыше 27 млн операций, совершенных без добровольного согласия клиентов.