Операторы связи заблокировали более 13 млн смс для борьбы с кибермошенниками

Операторы связи заблокировали более 13 млн смс с момента введения новых требований по противодействию спаму и кибермошенничеству. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной борьбе с киберпреступностью.

По его словам, с августа операторы начали передавать сообщения с кодами для входа на портал «Госуслуги» только после завершения телефонного разговора. «С момента, когда начала действовать эта мера, заблокировано уже свыше 13 млн таких смс», – отметил глава правительства.

Мишустин напомнил, что в стране также введена обязательная маркировка входящих звонков от компаний, кредитных организаций, сотовых операторов и цифровых платформ. Кроме того, вызовы с подмененных номеров теперь блокируются на уровне сети и не доходят до абонентов.

По словам премьера, власти продолжают расширять инструменты, позволяющие гражданам самостоятельно защищать свои данные и средства. Самозапрет на оформление новых сим-карт уже установили около 800 000 человек, а на получение потребительских займов – более 20 млн.

В борьбе с кибермошенничеством активно участвует и бизнес. Банки внедрили системы анализа транзакций, которые в режиме реального времени предупреждают клиентов о подозрительных операциях и блокируют их. С помощью автоматизированных антифрод-систем в прошлом году было предотвращено свыше 27 млн операций, совершенных без добровольного согласия клиентов.

По данным Мишустина, в России стало меньше цифровых преступлений. За 10 месяцев 2025 г. их общее число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

17 декабря сообщалось, что мошенники начали использовать новости о гонконгском гриппе для обмана россиян. Злоумышленники звонят от имени поликлиник и под предлогом обязательного приема или сдачи анализов просят продиктовать код из смс, который на самом деле используется для входа в «Госуслуги».

