Мошенники стали использовать новость о гонконгском гриппе для обмана россиян

Мошенники звонят от имени поликлиники и просят прийти якобы на обязательный прием или сдать анализы в целях профилактики вируса среди населения. Если человек отказывается, то его начинают пугать вспышкой эпидемии, тяжелым течением болезни, карантином и долгой реабилитацией. Записаться на прием позже через привычные каналы нельзя – закончатся талоны. Чтобы попасть к врачу, нужно якобы занять электронную очередь. Для этого достаточно сказать код из SMS, который на самом деле является кодом для входа в «Госуслуги».