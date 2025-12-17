Мошенники стали использовать новость о гонконгском гриппе для обмана россиян
Мошенники начали использовать новую схему, в которой спекулируют на новости о распространении гонконгского гриппа. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Т-банка.
Мошенники звонят от имени поликлиники и просят прийти якобы на обязательный прием или сдать анализы в целях профилактики вируса среди населения. Если человек отказывается, то его начинают пугать вспышкой эпидемии, тяжелым течением болезни, карантином и долгой реабилитацией. Записаться на прием позже через привычные каналы нельзя – закончатся талоны. Чтобы попасть к врачу, нужно якобы занять электронную очередь. Для этого достаточно сказать код из SMS, который на самом деле является кодом для входа в «Госуслуги».
Затем жертве звонят от лица Банка России, МВД или Росфинмониторинга и пытаются запугать – предыдущий звонок был от мошенников, которые взломали «Госуслуги», и теперь они пытаются украсть деньги с банковского счета. Для защиты сбережений человека просят срочно перевести все средства на «безопасный» счет, который на самом деле принадлежит мошенникам. Схему выявили при помощи сервиса на основе искусственного интеллекта форд-рулетки «Ловушка для мошенников».
По данным Т-банка, телефонный форд за год попал в лидеры мошеннического топа, обогнав схемы с инвестициями и разводы на сайтах обновлений. В сравнении с прошлым годом их количество выросло на 31%. Среднестатистическая жертва телефонного мошенничества помолодела на 6 лет – до 33 лет. Большая часть потерь приходится на социальную инженерию. Мошенникам легче запугать человека и убедить расстаться с деньгами, чем взломать приложение.
16 декабря в УБК МВД сообщили, что мошенники под видом «работодателя» или «сотрудника службы безопасности» просят включить демонстрацию экрана и получают доступ к личным данным пользователя.