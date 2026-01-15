Вице-премьер Украины опроверг заявление Зеленского об отмене комендантского часа
Режим комендантского часа на Украине не отменяется, но пересматриваются его правила, заявил вице-премьер республики по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.
При этом в случае длительного отключения тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности, добавил он.
Военное командование будет принимать временные решения, которые позволят обеспечить бесперебойную работу объектов критического жизнеобеспечения. Самовольных решений на местах быть не может, подчеркнул Кулеба.
14 января президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что в отдельных населенных пунктах может быть отменен комендантский час из-за чрезвычайной ситуации в энергетике.
Он также заявил, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Он уточнил, что в Киеве создадут круглосуточный координационный штаб, а правительство пересмотрит правила комендантского часа на период аномально холодной погоды. Учебные заведения, по его словам, могут перейти на дистанционный формат.