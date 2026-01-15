Газета
Главная / Политика /

Путин начал церемонию вручения верительных грамот

Среди дипломатов – представители 11 недружественных стран
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин начал церемонию вручения верительных грамот, сообщил Кремль.

Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В мероприятии участвуют представители 11 недружественных стран, в том числе Франции, Италии, Норвегии, Швеции. В зале также присутствуют послы Кубы, Шри-Ланки, Перу, Саудовской Аравии, Словении и других государств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин на церемонии выступит перед прибывшими послами. Выступление будет посвящено основным внешнеполитическим вопросам. В том числе затронет и основное видение взаимоотношений с теми странами, послы которых будут представлены на церемонии, рассказал Песков.

До этого в Кремле сообщали, что 15 января Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов.

