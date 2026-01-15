Газета
За четыре часа средства ПВО сбили 10 беспилотников над регионами РФ

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 12:00 до 16:00 перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

Семь БПЛА было сбито над территорией Белгородской области, еще три – над Курской.

В течение суток 15 января Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»), Оренбурга и Волгограда («Гумрак»).

С 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над регионами России. По данным военных, три БПЛА сбили над территорией Башкирии, по два – над Ростовской и Самарской областями, еще один – над Белгородской областью.

