Силы ПВО за четыре часа сбили восемь дронов над регионами России

До этого сообщалось, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника. Больше всего дронов сбили в Ростовской области – 19. Еще шесть воздушных целей поразили над Брянской областью, пять – над Волгоградской. Также по одному БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской и Воронежской областями. Еще один дрон военные сбили над акваторией Азовского моря.