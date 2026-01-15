Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО за четыре часа сбили восемь дронов над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО с 8:00 до 12:00 мск уничтожили восемь украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

Все аппараты были самолетного типа. По данным военных, три БПЛА сбили над территорией Башкирии, по два – над Ростовской и Самарской областями, еще один – над Белгородской областью.

До этого сообщалось, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника. Больше всего дронов сбили в Ростовской области – 19. Еще шесть воздушных целей поразили над Брянской областью, пять – над Волгоградской. Также по одному БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской и Воронежской областями. Еще один дрон военные сбили над акваторией Азовского моря.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о перехвате двух ракет «Нептун». По его словам, пострадавших нет, однако повреждены остекление многоквартирного дома, фасад и окна административного здания, а также фасад и кровля жилого дома.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте