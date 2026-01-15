Силы ПВО за четыре часа сбили восемь дронов над регионами России
Дежурные средства ПВО с 8:00 до 12:00 мск уничтожили восемь украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.
Все аппараты были самолетного типа. По данным военных, три БПЛА сбили над территорией Башкирии, по два – над Ростовской и Самарской областями, еще один – над Белгородской областью.
До этого сообщалось, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника. Больше всего дронов сбили в Ростовской области – 19. Еще шесть воздушных целей поразили над Брянской областью, пять – над Волгоградской. Также по одному БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской и Воронежской областями. Еще один дрон военные сбили над акваторией Азовского моря.
Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о перехвате двух ракет «Нептун». По его словам, пострадавших нет, однако повреждены остекление многоквартирного дома, фасад и окна административного здания, а также фасад и кровля жилого дома.