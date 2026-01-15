Путин: Россия готова восстановить отношения с Европой

26 декабря 2025 г. замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в ситуации, когда в Европе поймут, что в диалоге с Москвой возможны альтернативы, Россия «откликнется на всех уровнях». При этом он отметил, что Россия не испытывает дискомфорта из-за отсутствия политических контактов с Европой и не будет упрашивать иностранные государства об их возобновлении.