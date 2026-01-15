Путин: Россия готова восстановить отношения с Европой

Путин: Россия готова восстановить отношения с ЕвропойМосква открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения
Россия готова к восстановлению необходимого уровня отношений со странами Европы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.
Он выразил надежду, что нормальные связи с соседями будут восстановлены с учетом интересов в безопасности. Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения, подчеркнул Путин.
Он также отметил, что надеется на восстановление отношений России с Республикой Корея.
26 декабря 2025 г. замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в ситуации, когда в Европе поймут, что в диалоге с Москвой возможны альтернативы, Россия «откликнется на всех уровнях». При этом он отметил, что Россия не испытывает дискомфорта из-за отсутствия политических контактов с Европой и не будет упрашивать иностранные государства об их возобновлении.