Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: Россия готова восстановить отношения с Европой

Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения
Ведомости

Россия готова к восстановлению необходимого уровня отношений со странами Европы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.

Он выразил надежду, что нормальные связи с соседями будут восстановлены с учетом интересов в безопасности. Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения, подчеркнул Путин.

Он также отметил, что надеется на восстановление отношений России с Республикой Корея.

26 декабря 2025 г. замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в ситуации, когда в Европе поймут, что в диалоге с Москвой возможны альтернативы, Россия «откликнется на всех уровнях». При этом он отметил, что Россия не испытывает дискомфорта из-за отсутствия политических контактов с Европой и не будет упрашивать иностранные государства об их возобновлении.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте