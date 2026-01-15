Елисейский дворец объяснил покрасневший глаз Макрона

Пользователи соцсетей, тем не менее, предположили, что причиной покрасневшего глаза Макрона стало домашнее насилие со стороны его жены Брижит. Это связано с тем, что в мае в СМИ распространили видео, на котором при открытии двери президентского самолета французского лидера президент получает пощечину от супруги. Позже в Елисейском дворце подтвердили подлинность видеозаписи. Сам Макрон назвал пощечину от своей супруги шуткой.