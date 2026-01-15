Елисейский дворец объяснил покрасневший глаз Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон во время приветствия армии на базе в Истре появилась с залитым кровью правым глазом, на что обратили внимание пользователи соцсетей. В Елисейском дворце заверили, что такой внешний вид главы государства связан с лопнувшим в его глазу сосудом. Об этом сообщает Le Parisien.
«Я прошу прощения за неприглядный характер моего глаза. Это просто что-то безобидное. Просто посмотрите на это как на отсылку к тигриному глазу. <...> Это признак решимости», – отметил Макрон перед выступлением.
Затем французский лидер произнес речь, в ходе которой заявил, что Париж должен приложить «усилия, соизмеримые с нашим суровым временем». Он добавил, что планирует значительно увеличить бюджет вооруженных сил страны к 2030 г. «Обновленный закон о военных программах предусматривает выделение в период с 2026 по 2030 г. дополнительных средств в размере 36 млрд евро на ускорение нашего перевооружения», – сказал Макрон.
Пользователи соцсетей, тем не менее, предположили, что причиной покрасневшего глаза Макрона стало домашнее насилие со стороны его жены Брижит. Это связано с тем, что в мае в СМИ распространили видео, на котором при открытии двери президентского самолета французского лидера президент получает пощечину от супруги. Позже в Елисейском дворце подтвердили подлинность видеозаписи. Сам Макрон назвал пощечину от своей супруги шуткой.