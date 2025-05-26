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Макрон назвал шуткой пощечину от своей супруги Брижит

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что на распространившейся видеозаписи с пощечиной они с его супругой Бриджит шутили.

«Мы шутили с моей женой, как мы часто делаем», – приводит его заявление Le Figaro.

Макрон указал, что люди думают, будто он устраивает домашнюю сцену со своей женой, однако это не соответствует действительности. Французский лидер призвал всех успокоиться.

26 мая в нескольких французских СМИ распространили видео, на которым открывается дверь президентского самолета после прилета Макрона во Вьетнам. На кадрах видно, что президент Франции стоит в дверном проеме. В какой-то момент первая леди дает Макрону пощечину, и он уходит из поля зрения журналистов. Вскоре после этого французский лидер с женой вышли из самолета.

В Елисейском дворце подтвердили подлинность видеозаписи. Там объяснили, что супруги решили подурачиться перед официальным мероприятием. При этом Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к президенту Франции, сообщило, что между ними произошла ссора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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