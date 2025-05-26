Макрон назвал шуткой пощечину от своей супруги Брижит

26 мая в нескольких французских СМИ распространили видео, на которым открывается дверь президентского самолета после прилета Макрона во Вьетнам. На кадрах видно, что президент Франции стоит в дверном проеме. В какой-то момент первая леди дает Макрону пощечину, и он уходит из поля зрения журналистов. Вскоре после этого французский лидер с женой вышли из самолета.