Макрон назвал шуткой пощечину от своей супруги Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что на распространившейся видеозаписи с пощечиной они с его супругой Бриджит шутили.
Макрон указал, что люди думают, будто он устраивает домашнюю сцену со своей женой, однако это не соответствует действительности. Французский лидер призвал всех успокоиться.
26 мая в нескольких французских СМИ распространили видео, на которым открывается дверь президентского самолета после прилета Макрона во Вьетнам. На кадрах видно, что президент Франции стоит в дверном проеме. В какой-то момент первая леди дает Макрону пощечину, и он уходит из поля зрения журналистов. Вскоре после этого французский лидер с женой вышли из самолета.
В Елисейском дворце подтвердили подлинность видеозаписи. Там объяснили, что супруги решили подурачиться перед официальным мероприятием. При этом Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к президенту Франции, сообщило, что между ними произошла ссора.