Елисейский дворец объяснил, почему жена Макрона дала ему пощечину
В Елисейском дворце подтвердили подлинность видеозаписи, на которой президент Франции Эммануэль Макрон получает пощечину от своей супруги Брижит после прилета во Вьетнам. Там объяснили, что супруги решили подурачиться перед официальным мероприятием. При этом Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, пишет, что между ними произошла ссора.
«Только этого и не хватало, чтобы дать повод для теорий заговора», – заявил собеседник издания.
26 мая в ряде французских СМИ появилось видео, на которым открывается дверь президентского самолета. На кадрах видно, что Макрон стоит в дверном проеме. В какой-то момент первая леди Франции дает президенту пощечину, и он уходит из поля зрения журналистов. Вскоре после этого Макрон с супругой вышли из самолета.
В июне 2021 г. Макрона ударили по лицу во время посещения департамента Дром на юго-востоке Франции. Президент страны подошел к толпе местных жителей, чтобы поговорить с ними, после чего один из собравшихся ударил его. В результате инцидента задержали двоих человек. Комментируя произошедшее, Макрон заявил, что все равно продолжит встречаться с французами.