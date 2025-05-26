Елисейский дворец объяснил, почему жена Макрона дала ему пощечину

В июне 2021 г. Макрона ударили по лицу во время посещения департамента Дром на юго-востоке Франции. Президент страны подошел к толпе местных жителей, чтобы поговорить с ними, после чего один из собравшихся ударил его. В результате инцидента задержали двоих человек. Комментируя произошедшее, Макрон заявил, что все равно продолжит встречаться с французами.