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Елисейский дворец объяснил, почему жена Макрона дала ему пощечину

Ведомости

В Елисейском дворце подтвердили подлинность видеозаписи, на которой президент Франции Эммануэль Макрон получает пощечину от своей супруги Брижит после прилета во Вьетнам. Там объяснили, что супруги решили подурачиться перед официальным мероприятием. При этом Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, пишет, что между ними произошла ссора.

«Только этого и не хватало, чтобы дать повод для теорий заговора», – заявил собеседник издания.

26 мая в ряде французских СМИ появилось видео, на которым открывается дверь президентского самолета. На кадрах видно, что Макрон стоит в дверном проеме. В какой-то момент первая леди Франции дает президенту пощечину, и он уходит из поля зрения журналистов. Вскоре после этого Макрон с супругой вышли из самолета.

В июне 2021 г. Макрона ударили по лицу во время посещения департамента Дром на юго-востоке Франции. Президент страны подошел к толпе местных жителей, чтобы поговорить с ними, после чего один из собравшихся ударил его. В результате инцидента задержали двоих человек. Комментируя произошедшее, Макрон заявил, что все равно продолжит встречаться с французами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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