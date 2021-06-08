Макрона ударили по лицу во время общения с публикой
Президент Франции Эммануэль Макрон получил удар ладонью в лицо во время посещения департамента Дром на юго-востоке страны. Видеозапись инцидента опубликована в Twitter телеканала BFM.
Emmanuel Macron giflé: deux personnes ont été interpellées après l'incident pic.twitter.com/fcvVk6w6Fh— BFMTV (@BFMTV) June 8, 2021
Как отмечает телеканал, в результате инцидента задержаны два человека.
На видеозаписи Макрон подходит к толпе местных жителей, жмет руку одному из них и начинает говорить. Практически сразу после этого один из собравшихся ударил его ладонью по лицу. Охрана французского лидера оттеснила Макрона от нападавшего.