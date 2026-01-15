Захарова призвала Чехию восстановить памятник красноармейцам в Теплице

В июле 2025 г. депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и памятников, которые увековечивают память погибших при защите Отечества и его интересов. С 3 августа закон вступил в силу. Мера также распространяется на мемориальные объекты, посвященные дням воинской славы России. Изменения в ст. 243.4 Уголовного кодекса разработало правительство, ранее эта статья предусматривала наказание только за уничтожение или повреждение объектов.