Захарова призвала Чехию восстановить памятник красноармейцам в Теплице
Россия призывает чешскую сторону восстановить полуразрушенный памятник красноармейцам в Теплице, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Решение Чехии ликвидировать мемориал она назвала возмутительным.
Захарова напомнила, что 7 мая 2025 г. в чешском городе был разрушен центральный элемент памятника – скульптура советского воина. Его до сих пор не восстановили. 15 декабря 2025 г. муниципальные власти Теплицы приняли решение полностью убрать мемориал, а 19 декабря с монумента сняли советскую символику.
Посольство РФ в Чехии выразило решительный протест и напомнило, что российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, как на территории России, так и за ее пределами.
Захарова подчеркнула, что считает такие шаги чешской стороны абсолютно неприемлемыми и идущими вразрез с исторической памятью. Она призвала пресекать подобные действия в будущем.
В июле 2025 г. депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и памятников, которые увековечивают память погибших при защите Отечества и его интересов. С 3 августа закон вступил в силу. Мера также распространяется на мемориальные объекты, посвященные дням воинской славы России. Изменения в ст. 243.4 Уголовного кодекса разработало правительство, ранее эта статья предусматривала наказание только за уничтожение или повреждение объектов.