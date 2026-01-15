Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова заявила о серьезном отношении РФ к милитаризации Европы

Ведомости

Россия со всей серьезностью воспринимает процессы милитаризации Европы и учитывает их в военном планировании, включая модернизацию всех видов вооружений. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва внимательно отслеживает практические шаги ЕС и НАТО, направленные на форсированное наращивание военного потенциала европейских стран. Речь идет в том числе о размещении ударных систем у российских границ, проведении масштабных учений «откровенно провокационного характера», а также о поставках вооружений Украине, которую, по ее оценке, используют как инструмент.

Захарова подчеркнула, что на фоне агрессивной линии нынешнего западноевропейского руководства Россия «подходит к подобным процессам со всей серьезностью».

«Не намерены мириться с действиями, которые несут потенциальную угрозу безопасности нашей страны, в качестве ответа будем вынуждены учитывать эту новую реальность в нашем военном планировании», – подчеркнула Захарова.

18 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что европейские лидеры заинтересованы в затягивании боевых действий на Украине с целью истощения России. По его словам, это сопровождается ростом военных расходов и активной милитаризацией общественного уклада в Европе. Также он отмечал, что вовлеченность европейских покровителей Киева в противостояние создает риски глобального характера.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь