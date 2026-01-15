Захарова заявила о серьезном отношении РФ к милитаризации Европы

По ее словам, Москва внимательно отслеживает практические шаги ЕС и НАТО, направленные на форсированное наращивание военного потенциала европейских стран. Речь идет в том числе о размещении ударных систем у российских границ, проведении масштабных учений «откровенно провокационного характера», а также о поставках вооружений Украине, которую, по ее оценке, используют как инструмент.