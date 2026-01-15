Захарова заявила о серьезном отношении РФ к милитаризации Европы
Россия со всей серьезностью воспринимает процессы милитаризации Европы и учитывает их в военном планировании, включая модернизацию всех видов вооружений. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Москва внимательно отслеживает практические шаги ЕС и НАТО, направленные на форсированное наращивание военного потенциала европейских стран. Речь идет в том числе о размещении ударных систем у российских границ, проведении масштабных учений «откровенно провокационного характера», а также о поставках вооружений Украине, которую, по ее оценке, используют как инструмент.
Захарова подчеркнула, что на фоне агрессивной линии нынешнего западноевропейского руководства Россия «подходит к подобным процессам со всей серьезностью».
«Не намерены мириться с действиями, которые несут потенциальную угрозу безопасности нашей страны, в качестве ответа будем вынуждены учитывать эту новую реальность в нашем военном планировании», – подчеркнула Захарова.
18 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что европейские лидеры заинтересованы в затягивании боевых действий на Украине с целью истощения России. По его словам, это сопровождается ростом военных расходов и активной милитаризацией общественного уклада в Европе. Также он отмечал, что вовлеченность европейских покровителей Киева в противостояние создает риски глобального характера.