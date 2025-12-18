Герасимов заявил о намерении Европы затянуть боевые действия на Украине
Европейские лидеры заинтересованы в затягивании боевых действий на Украине, чтобы истощить Россию. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.
По его словам, цели этой информационной кампании состоят в наращивании военных расходов и активной милитаризации общественного уклада в Европе. Герасимов отметил, что вовлеченность европейских покровителей Киева в противостояние создает риски глобального характера.
18 декабря директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял в интервью ТАСС, что Киев и европейские страны пытаются отказаться от компромиссов, предусмотренных мирным планом президента США Дональда Трампа. По его словам, они делают это «вопреки здравому смыслу».
15 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также заявлял, что лидеры Евросоюза, по его мнению, стремятся сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине и втянуть Европу в противостояние с РФ.