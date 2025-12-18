15 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза, по его мнению, пытаются сорвать мирные переговоры по урегулированию на Украине и втянуть Европу в конфликт с Россией. Он провел параллели с событиями после российско-украинских переговоров в Стамбуле в 2022 г., а также после встречи президентов РФ и США на Аляске 15 августа 2025 г.