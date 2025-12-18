Нарышкин: Украина и Европа пытаются откреститься от компромиссов плана Трампа
Киев и европейские страны пытаются отказаться от компромиссных предложений мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью ТАСС.
«Мы видим, что последние недели и киевский режим, и его европейские покровители вопреки здравому смыслу пытаются откреститься от тех, на мой взгляд, добротных, справедливых компромиссов, предложенных в так называемом мирном плане Трампа», – сказал Нарышкин.
18 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готовится к контактам с США, чтобы получить информацию об итогах переговоров американской стороны с Украиной и европейскими партнерами.
Издание Politico писало, что в выходные 20–21 декабря представители США могут встретиться с российской делегацией в Майами, где планируется представить результаты последнего этапа переговоров с Киевом по мирному урегулированию. По данным издания, в состав российской делегации может войти спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую сторону, как ожидается, будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
15 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза, по его мнению, пытаются сорвать мирные переговоры по урегулированию на Украине и втянуть Европу в конфликт с Россией. Он провел параллели с событиями после российско-украинских переговоров в Стамбуле в 2022 г., а также после встречи президентов РФ и США на Аляске 15 августа 2025 г.