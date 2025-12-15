Сийярто обвинил лидеров ЕС в попытках сорвать мирные переговоры по Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза пытаются сорвать мирные переговоры по урегулированию на Украине и втянуть Европу в конфликт с Россией.
Выступая перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе, Сийярто провел параллели с событиями после российско-украинских переговоров в Стамбуле в 2022 г. и после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа 2025 г.
«Западноевропейские политики сейчас почти открыто занимаются провокациями», – заявил он (цитата по ТАСС).
Министр подчеркнул, что Венгрия намерена «держаться подальше» от подобных действий. По его словам, на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе его будут «постоянно провоцировать», чтобы каким-то образом втянуть венгров в конфликт, однако Будапешт этого не допустит.
24 ноября Сийярто уже говорил, что Евросоюз планирует вновь сорвать мирное соглашение между Россией и Украиной, над которым работают США. Он отмечал, что европейские политики должны поддержать этот план, поскольку он соответствует принципам «человечности и здравого смысла».
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщал о «значительном прогрессе» по итогам переговоров, начавшихся 14 декабря в Берлине с участием представителей Вашингтона и Киева. Встреча продолжалась больше пяти часов. Обсуждение должно продолжиться 15 декабря.