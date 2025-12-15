Сийярто обвинил лидеров ЕС в попытках сорвать мирные переговоры по Украине

Министр подчеркнул, что Венгрия намерена «держаться подальше» от подобных действий. По его словам, на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе его будут «постоянно провоцировать», чтобы каким-то образом втянуть венгров в конфликт, однако Будапешт этого не допустит.