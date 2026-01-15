Газета
Главная / Политика /

Украина согласилась повысить налоги ради нового кредита от МВФ

Ведомости

Правительство Украины согласилось повысить налоги ради нового кредитного транша от Международного валютного фонда (МВФ), заявила директор по коммуникациям фонда Джули Козак на брифинге.

«Оперативные действия украинских властей по выполнению этих и других предварительных условий будут иметь решающее значение для сохранения темпов реформ и оказания помощи Украине», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

В пакет макроэкономических мер вошли и меры по устранению таможенных лазеек для потребительских товаров и отмена льгот по НДС.

В ноябре 2025 г. МВФ и правительство Украины достигли соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины (EFF) на сумму $8,2 млрд на четыре года.

Научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Максим Бороденко рассказал «Ведомостям» о своих сомнениях в том, что Киев сможет выполнить условия МВФ. Во-первых, страна испытывает большие трудности с собираемостью налогов, а теневая экономика занимает более 10% ВВП страны (свыше $190 млрд по номиналу). Во-вторых, для сокращения бюджетного дефицита потребуется снижение оборонных расходов, на что украинское правительство пойти не готово, сказал он.

