Украина согласилась повысить налоги ради нового кредита от МВФ

Научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Максим Бороденко рассказал «Ведомостям» о своих сомнениях в том, что Киев сможет выполнить условия МВФ. Во-первых, страна испытывает большие трудности с собираемостью налогов, а теневая экономика занимает более 10% ВВП страны (свыше $190 млрд по номиналу). Во-вторых, для сокращения бюджетного дефицита потребуется снижение оборонных расходов, на что украинское правительство пойти не готово, сказал он.