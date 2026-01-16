Politico сообщила о расколе на Западе из-за возможных переговоров с Путиным
Великобритания выразила несогласие с позициями Франции и Италии относительно возможного возобновления прямых переговоров Европы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Politico.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что Москва не продемонстрировала каких-либо заслуживающих доверия шагов, свидетельствующих о ее интересе к достижению мира.
В интервью Politico Купер отвергла предложения лидеров Парижа и Рима о том, что европейским союзникам следует рассмотреть возможность возобновления дипломатических контактов с Путиным в рамках усилий по завершению конфликта на Украине.
«Я думаю, нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, а на данный момент я этого не вижу», – сказала она.
Отмечается, что такая оценка прозвучала на фоне опасений в Брюсселе, что Евросоюз может оказаться в стороне, если Вашингтон возьмет на себя ведущую роль в любых будущих переговорах с Москвой.
15 января Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот заявил, что Москва готова к восстановлению необходимого уровня отношений со странами Европы. Российский лидер выразил надежду, что нормальные связи с соседями будут восстановлены с учетом интересов безопасности.