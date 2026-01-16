Кандидат на пост посла извинился за шутку об Исландии как 52-м штате США

Трамп говорил о намерении взять под контроль Гренландию в начале своего второго президентского срока в 2025 г. и возобновил такую риторику с новой силой в 2026-м. Президент США утверждал, что остров могут окружить российские и китайские корабли и он необходим США для реализации системы противоракетной обороны «Золотой купол».