Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кандидат на пост посла извинился за шутку об Исландии как 52-м штате США

Ведомости

Кандидат американского президента Дональда Трампа на пост посла США в Исландии извинился за свой комментарий, что сделает Исландию 52-м штатом, где он будет губернатором. Об этом он сказал изданию Arctic Today.

«Ничего серьезного в этом не было. <...> Если кого-то это обидело, я приношу свои извинения», – сказал Лонг.

Он отметил, что понимает такую реакцию на свои слова в свете напряженной дипломатический ситуации между Гренландией, Данией и США после заявлений Трампа. Arctic Today сообщил, что сенат США не утвердил кандидатуру Лонга на должность посла.

Трамп говорил о намерении взять под контроль Гренландию в начале своего второго президентского срока в 2025 г. и возобновил такую риторику с новой силой в 2026-м. Президент США утверждал, что остров могут окружить российские и китайские корабли и он необходим США для реализации системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь