Кандидат на пост посла извинился за шутку об Исландии как 52-м штате США
Кандидат американского президента Дональда Трампа на пост посла США в Исландии извинился за свой комментарий, что сделает Исландию 52-м штатом, где он будет губернатором. Об этом он сказал изданию Arctic Today.
«Ничего серьезного в этом не было. <...> Если кого-то это обидело, я приношу свои извинения», – сказал Лонг.
Он отметил, что понимает такую реакцию на свои слова в свете напряженной дипломатический ситуации между Гренландией, Данией и США после заявлений Трампа. Arctic Today сообщил, что сенат США не утвердил кандидатуру Лонга на должность посла.
Трамп говорил о намерении взять под контроль Гренландию в начале своего второго президентского срока в 2025 г. и возобновил такую риторику с новой силой в 2026-м. Президент США утверждал, что остров могут окружить российские и китайские корабли и он необходим США для реализации системы противоракетной обороны «Золотой купол».