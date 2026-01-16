Газета
Главная / Политика /

Пассажиропоток на ж/д между РФ и Белоруссией увеличился на 9,3% за 2025 год

Ведомости

Количество пассажиров, перемещающихся между Россией и Белоруссией по железнодорожной сети, выросло по итогам 2025 г. на 9,3% в сравнении с результатом 2024 г. Показатель составил почти 3,1 млн человек, сообщили в Telegram-канале РЖД.

Компания уточнила, что доля пассажиропотока с Белоруссией занимает почти 86% от всех перевозок в сообщении со странами СНГ. Короткие поездки наиболее популярны у пассажиров, по данным РЖД. «Ласточка» Москва – Минск перевезла за год около 786 000 человек (+11,7% к 2024 г.).

Больше всего рост потока пассажиров был заметен в новогодние праздники. В период с 26 декабря по 11 января свыше 76 000 путешественников «выбрали для своих поездок между столицами именно "Ласточки"». Показатель увеличился на 27,7% в сравнении с 2024 г.

В сентябре РЖД сообщали, что перевезли на 0,3% больше пассажиров в поездах дальнего следования по России за период с мая по август 2025 г., чем за тот же период в 2024 г. Показатель вырос до 52,1 млн человек. Наиболее высокие темпы роста количества пассажиров в РЖД зафиксировали по направлениям в Кавминводы, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Белгород.

