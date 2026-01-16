Пассажиропоток на ж/д между РФ и Белоруссией увеличился на 9,3% за 2025 год

В сентябре РЖД сообщали, что перевезли на 0,3% больше пассажиров в поездах дальнего следования по России за период с мая по август 2025 г., чем за тот же период в 2024 г. Показатель вырос до 52,1 млн человек. Наиболее высокие темпы роста количества пассажиров в РЖД зафиксировали по направлениям в Кавминводы, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Белгород.