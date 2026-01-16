Газета
Экс-президента Южной Кореи Юна приговорили к 5 годам тюрьмы

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента страны Юн Сок Еля к 5 годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании правосудию, сообщило агентство Yonhap.

Приговор вынесли по делу, связанному с кратковременным введением военного положения в декабре 2024 г. Юн также препятствовал задержанию следователями в январе 2025 г.

13 января Yonhap сообщил, что прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для бывшего президента. Команда специального прокурора Чо Ын Сока потребовала вынесения приговора на заключительном слушании по делу Юна в Центральном окружном суде Сеула.

С 10 июля Юн находится под повторным арестом из-за попытки в декабре 2024 г. ввести военное положение для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». В результате депутаты проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. 10 ноября Юну предъявили обвинения в пособничестве КНДР и злоупотреблении властью. 21 ноября спецпрокурор предъявил обвинения бывшему президенту и еще 11 фигурантам по делу о вмешательстве в расследование смерти морского пехотинца в 2023 г. Обвиняемые занимали высокие должности в сфере безопасности и обороны.

