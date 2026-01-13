Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Ёля
Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для бывшего президента Юн Сок Ёля за введение незаконного военного положения в стране в декабре 2024 г. Об этом сообщает Yonhap.
Команда специального прокурора Чо Ын Сока потребовала вынесения приговора на заключительном слушании по делу Юна в Центральном окружном суде Сеула.
15 декабря 2025 г. Чо Ын Сок заявил, что бывший президент якобы пытался спровоцировать военную конфронтацию с КНДР. По его словам, Юну потребовалось такое решение, чтобы создать основание для введения год назад военного положения, но «план провалился, когда Пхеньян не отреагировал».
С 10 июля Юн находится под повторным арестом из-за попытки в декабре 2024 г. ввести военное положение для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». В результате депутаты проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. 10 ноября Юну предъявили обвинения в пособничестве КНДР и злоупотреблении властью. 21 ноября спецпрокурор предъявил обвинения бывшему президенту и еще 11 фигурантам по делу о вмешательстве в расследование смерти морского пехотинца в 2023 г. Обвиняемые занимали высокие должности в сфере безопасности и обороны.