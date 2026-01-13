Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Ёля

С 10 июля Юн находится под повторным арестом из-за попытки в декабре 2024 г. ввести военное положение для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». В результате депутаты проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. 10 ноября Юну предъявили обвинения в пособничестве КНДР и злоупотреблении властью. 21 ноября спецпрокурор предъявил обвинения бывшему президенту и еще 11 фигурантам по делу о вмешательстве в расследование смерти морского пехотинца в 2023 г. Обвиняемые занимали высокие должности в сфере безопасности и обороны.