Экс-президент Южной Кореи стал обвиняемым по делу о смерти солдата

10 ноября экс-главе государства также предъявили обвинения в пособничестве КНДР и злоупотреблении властью. Следствие считает, что он приказом запустил в направлении северокорейской республики БПЛА, чтобы спровоцировать ответные действия Пхеньяна и использовать их как предлог для введения военного положения в декабре того же года.