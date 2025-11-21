Экс-президент Южной Кореи стал обвиняемым по делу о смерти солдата
Специальный прокурор предъявил обвинения бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Елю и еще 11 фигурантам по делу о вмешательстве в расследование смерти морского пехотинца в 2023 г., сообщило агентство Yonhap. Обвиняемые занимали высокие должности в сфере безопасности и обороны.
По данным прокуратуры, бывший южнокорейский лидер мог приказать администрации и представителям минобороны отменить первоначальные результаты следствия по делу о смерти солдата. Это было необходимо, чтобы снять ответственность за происшествие с командующего тогда морской пехотой военного. Как отмечает агентство, Юн Сок Еля уже допросили следователи.
Морской пехотинец из Южной Кореи Чхе Су Гын погиб летом в 2023 г. во время проведения поисковой операции в сезон дождей.
10 ноября экс-главе государства также предъявили обвинения в пособничестве КНДР и злоупотреблении властью. Следствие считает, что он приказом запустил в направлении северокорейской республики БПЛА, чтобы спровоцировать ответные действия Пхеньяна и использовать их как предлог для введения военного положения в декабре того же года.
Юн Сок Ель находится под повторным арестом с 10 июля. Это связано с его попыткой в декабре 2024 г. ввести военное положение для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». В результате депутаты проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку.