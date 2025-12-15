Экс-президент Южной Кореи пытался спровоцировать военный конфликт с КНДР

Следственная группа полагает, что в октябре 2024 г. Юн и его чиновники отправили в Северную Корею беспилотники в попытке спровоцировать военный ответ со стороны КНДР. Северокорейские военные привели свои пограничные подразделения в состояние полной боевой готовности после сообщений о БПЛА, пролетавших над их столицей. В то время время Южная Корея отрицала, что запускала беспилотники над укрепленной границей.