Экс-президент Южной Кореи пытался спровоцировать военный конфликт с КНДР
Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ель якобы пытался спровоцировать военную конфронтацию с КНДР. Об этом заявил специальный прокурор Чо Ык Сок, пишет Bloomberg.
По его словам, Юну потребовалось такое решение, чтобы создать основание для введения год назад военного положения, но «план провалился, когда Пхеньян не отреагировал».
Следственная группа полагает, что в октябре 2024 г. Юн и его чиновники отправили в Северную Корею беспилотники в попытке спровоцировать военный ответ со стороны КНДР. Северокорейские военные привели свои пограничные подразделения в состояние полной боевой готовности после сообщений о БПЛА, пролетавших над их столицей. В то время время Южная Корея отрицала, что запускала беспилотники над укрепленной границей.
Чо считает, что Юн стремился к монополизации, «захватив законодательную и судебную власть с помощью мобилизации военных сил».
С 10 июля Юн находится под повторным арестом из-за попытки в декабре 2024 г. ввести военное положение для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». В результате депутаты проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. 10 ноября Юну предъявили обвинения в пособничестве КНДР и злоупотреблении властью. 21 ноября спецпрокурор предъявил обвинения бывшему президенту и еще 11 фигурантам по делу о вмешательстве в расследование смерти морского пехотинца в 2023 г. Обвиняемые занимали высокие должности в сфере безопасности и обороны.