Новый раунд переговоров между США и Украиной состоится в ближайшие два дня
Новый раунд переговоров между представителями Вашингтона и Киева состоится в ближайшие два дня, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью Bloomberg TV.
«Наши команды продолжат совместную работу», – сказала она.
Стефанишина не рассказала, каким будет состав делегаций и где будет проведена встреча. При этом посол уточнила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США пока не планируется. Ближайшая возможность встречи с американским лидером Дональдом Трампом возможна на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 19 по 23 января, добавила она.
5 декабря на переговорах украинской и американской делегаций в Майами Киев представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель генштаба ВСУ Андрей Гнатов.