Новый раунд переговоров между США и Украиной состоится в ближайшие два дня

Стефанишина не рассказала, каким будет состав делегаций и где будет проведена встреча. При этом посол уточнила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США пока не планируется. Ближайшая возможность встречи с американским лидером Дональдом Трампом возможна на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 19 по 23 января, добавила она.