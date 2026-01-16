Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Новый раунд переговоров между США и Украиной состоится в ближайшие два дня

Ведомости

Новый раунд переговоров между представителями Вашингтона и Киева состоится в ближайшие два дня, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью Bloomberg TV.

«Наши команды продолжат совместную работу», – сказала она.

Стефанишина не рассказала, каким будет состав делегаций и где будет проведена встреча. При этом посол уточнила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США пока не планируется. Ближайшая возможность встречи с американским лидером Дональдом Трампом возможна на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 19 по 23 января, добавила она.

5 декабря на переговорах украинской и американской делегаций в Майами Киев представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте