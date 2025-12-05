Газета
Главная / Политика /

СМИ: встреча делегаций Украины и США завершилась в Майами

Ведомости

Переговоры украинской и американской делегаций в Майами завершились, передает украинское издание «Униан».

Отмечается, что Киев представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

4 декабря Financial Times со ссылкой на источник писала, что встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с Умеровым – это не продолжение переговоров по завершению конфликта, а подведение итогов.

2 декабря в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал беседу «весьма полезной, конструктивной и содержательной». 4 декабря Путин в интервью India Today отмечал, что на переговорах представители Белого дома предложили Москве обсудить те же пункты мирного плана США. По его словам, Вашингтон не изменил их, но разделил 27-28 пунктов документа на четыре пакета.

