СМИ: встреча делегаций Украины и США завершилась в Майами

2 декабря в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал беседу «весьма полезной, конструктивной и содержательной». 4 декабря Путин в интервью India Today отмечал, что на переговорах представители Белого дома предложили Москве обсудить те же пункты мирного плана США. По его словам, Вашингтон не изменил их, но разделил 27-28 пунктов документа на четыре пакета.