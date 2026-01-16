Газета
Главная / Политика /

Грэм: не всех российских солдат удастся вывести из Украины в рамках соглашения

Ведомости

В рамках возможного мирного соглашения по Украине не удастся вывести с ее территории всех российских солдат в ближайшее время, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети Х.

В своем заявлении Грэм также выразил поддержку усилиям администрации президента США Дональда Трампа по поиску «достойного и справедливого» завершения конфликта. «Любое соглашение о безопасности, являющееся частью прекращения конфликта на Украине, должно пройти через конгресс», – подчеркнул сенатор.

Он также отметил, что внимательно следит за деталями переговорного процесса. «Цель – на этот раз заключить сделку, которая остановит будущие конфликты, – то, чего не смогли сделать [Барак] Обама и [Джо] Байден», – написал Грэм.

15 января постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в ходе выступления на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии заявил, что конфликт на Украине близок к урегулированию как никогда. Уитакер отметил, что «последний ярд» и в ситуации с конфликтом на Украине будет непростым, но поделился хорошим предчувствием.

