Грэм: не всех российских солдат удастся вывести из Украины в рамках соглашения

15 января постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в ходе выступления на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии заявил, что конфликт на Украине близок к урегулированию как никогда. Уитакер отметил, что «последний ярд» и в ситуации с конфликтом на Украине будет непростым, но поделился хорошим предчувствием.