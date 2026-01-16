Линкор класса Trump может стать одним из самых дорогих военных кораблей США
По предварительным оценкам, первый из запланированных ВМС США линкоров класса Trump может быть оценен в $22 млрд. Это сделает его одним из самых дорогих американских военных кораблей в истории, пишет Bloomberg.
15 января на конференции по надводным силам ВМС в Вирджинии аналитик бюджетного управления конгресса США по военно-морским силам Эрик Лабс обнародовал первоначальную смету на строительство корабля. По его словам, окончательная стоимость первого судна будет зависеть от решений, которые пока не приняты. Речь о тоннаже, численности экипажа и вооружения. По самым скромным подсчетам Лабса, стоимость составит $15,1 млрд.
По данным издания, линкор с управляемыми ракетами будет вдвое больше любого крейсера или эсминца, построенных ВМС со времен Второй мировой войны, но примерно в три раза меньше авианосца Gerald R. Ford, который в настоящее время является самым дорогим военным кораблем США. Ford спустили на воду в 2017 г., он обошелся примерно в $13 млрд.
О планах США разработать новый класс кораблей, который будет носить имя президента Дональда Трампа, «Ведомости» писали в декабре 2025 г. Глава Белого дома предложил назвать судна линкорами в честь самых крупных артиллерийских боевых кораблей XX в. и присвоить соответствующие традиционные буквенно-цифровые номера. Министр по делам флота Джон Фелан говорил, что эта линейка будет «самой большой, смертоносной, быстрой и красивой» в мировых водах. Помимо стандартных вооружений и ракет, подчеркивал Трамп, корабли будут оборудованы гиперзвуковыми ракетами, рельсотронами и лазерами.