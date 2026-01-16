Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукашенко подписал указ о криптобанках и токенах

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который легализует в стране деятельность криптобанков. Как отмечается на портале белорусского лидера, документ также подразумевает для республики «укрепление имиджа <...> как флагмана в сфере финансовых IT-технологий».

Согласно указу, криптобанком в стране может называться акционерное общество. Ему должно быть присвоено право совмещать деятельность с использованием токенов с совершением банковских операций. Кроме того, у банка должен быть статус резидента парка высоких технологий, чтобы он смог стать участником рынка. В Белоруссии также есть реестр криптобанков Национального банка, в который должны быть занесены эти организации.

В ноябре 2025 г. Лукашенко говорил, что криптовалюты – это один из способов уйти от долларовой зависимости в мире. По его мнению, сейчас весь мир «болеет глобальной проблемой». Он уточнил, что стремление государств уйти от зависимости от доллара будет только нарастать.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её