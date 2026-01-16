Лукашенко подписал указ о криптобанках и токенах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который легализует в стране деятельность криптобанков. Как отмечается на портале белорусского лидера, документ также подразумевает для республики «укрепление имиджа <...> как флагмана в сфере финансовых IT-технологий».
Согласно указу, криптобанком в стране может называться акционерное общество. Ему должно быть присвоено право совмещать деятельность с использованием токенов с совершением банковских операций. Кроме того, у банка должен быть статус резидента парка высоких технологий, чтобы он смог стать участником рынка. В Белоруссии также есть реестр криптобанков Национального банка, в который должны быть занесены эти организации.
В ноябре 2025 г. Лукашенко говорил, что криптовалюты – это один из способов уйти от долларовой зависимости в мире. По его мнению, сейчас весь мир «болеет глобальной проблемой». Он уточнил, что стремление государств уйти от зависимости от доллара будет только нарастать.