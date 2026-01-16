Лукашенко подписал указ о криптобанках и токенах

Согласно указу, криптобанком в стране может называться акционерное общество. Ему должно быть присвоено право совмещать деятельность с использованием токенов с совершением банковских операций. Кроме того, у банка должен быть статус резидента парка высоких технологий, чтобы он смог стать участником рынка. В Белоруссии также есть реестр криптобанков Национального банка, в который должны быть занесены эти организации.