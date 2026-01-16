Володин: Госдума приоритетно рассмотрит пакет о миграционной политике
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит пакет законопроектов о миграционной политике, сообщил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба Госдумы.
Инициативы уже направлены в профильные комитеты, рассказал он. По словам спикера, принятие решений в этой сфере будет способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере, а также повышению безопасности жизни и здоровья россиян.
«Те, кто приезжает в Россию, должны знать наш язык, культуру и историю, неукоснительно соблюдать законы, выполнять установленные требования и обязательства», – сказал Володин.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесли три законопроекта по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья российских граждан. В их числе инициативы сократить с 90 до 30 дней после въезда в РФ срок медосвидетельствования на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ, а также на употребление наркотиков. За уклонение от медосвидетельствования могут разрешить выдворять из РФ по решению суда.
За нарушение порядка проведения медосвидетельствования мигрантов предлагается ввести штраф до 1 млн руб. Медицинские организации обяжут сообщать МВД и Роспотребнадзору об опасных заболеваниях у мигрантов для их оперативной высылки.