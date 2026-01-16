Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Володин: Госдума приоритетно рассмотрит пакет о миграционной политике

Ведомости

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит пакет законопроектов о миграционной политике, сообщил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба Госдумы.

Инициативы уже направлены в профильные комитеты, рассказал он. По словам спикера, принятие решений в этой сфере будет способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере, а также повышению безопасности жизни и здоровья россиян.

«Те, кто приезжает в Россию, должны знать наш язык, культуру и историю, неукоснительно соблюдать законы, выполнять установленные требования и обязательства», – сказал Володин.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли три законопроекта по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья российских граждан. В их числе инициативы сократить с 90 до 30 дней после въезда в РФ срок медосвидетельствования на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ, а также на употребление наркотиков. За уклонение от медосвидетельствования могут разрешить выдворять из РФ по решению суда.

За нарушение порядка проведения медосвидетельствования мигрантов предлагается ввести штраф до 1 млн руб. Медицинские организации обяжут сообщать МВД и Роспотребнадзору об опасных заболеваниях у мигрантов для их оперативной высылки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте