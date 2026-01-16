Володин: Госдума приоритетно рассмотрит пакет о миграционной политике

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли три законопроекта по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья российских граждан. В их числе инициативы сократить с 90 до 30 дней после въезда в РФ срок медосвидетельствования на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ, а также на употребление наркотиков. За уклонение от медосвидетельствования могут разрешить выдворять из РФ по решению суда.