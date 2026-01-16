В Госдуму внесли проект об ужесточении контроля за здоровьем мигрантов

Так, предлагается сократить с 90 до 30 дней после въезда в РФ срок медосвидетельствования на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ, а также на употребление наркотиков. Освидетельствование обяжут проходить ежегодно, если мигранты приехали в Россию более чем на месяц. Этот процесс необходим и для получения разрешения на работу, патента.