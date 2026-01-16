В Госдуму внесли проект об ужесточении контроля за здоровьем мигрантов

В Госдуму внесли проект об ужесточении контроля за здоровьем мигрантовШтрафы за отказ от медосвидетельствования повысят, возможна высылка иностранца
В Госдуму внесли три законопроекта по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья российских граждан. Пакеты документов опубликованы в думской электронной базе.
«Проведена большая работа и как результат – все внесенные законопроекты поддержаны без замечаний правительством, Верховным судом, всеми правоохранителями и ведомствами», – заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (цитата по ТАСС).
Так, предлагается сократить с 90 до 30 дней после въезда в РФ срок медосвидетельствования на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ, а также на употребление наркотиков. Освидетельствование обяжут проходить ежегодно, если мигранты приехали в Россию более чем на месяц. Этот процесс необходим и для получения разрешения на работу, патента.
За уклонение от медосвидетельствования могут разрешить выдворять из РФ по решению суда. Законопроект также предлагает выделить в отдельный состав административных правонарушений отказ или уклонение от этого. Штрафы предлагается повысить в 12 раз. Они составят от 25 000 до 50 000 руб.
За нарушение порядка проведения медосвидетельствования мигрантов предлагается ввести штраф до 1 млн руб. Медицинские организации обяжут сообщать МВД и Роспотребнадзору об опасных заболеваниях у мигрантов для их оперативной высылки. Использование поддельных справок о медосвидетельствовании может повлечь уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы до четырех лет со штрафом от 500 000 руб. до 1 млн руб.
Ранее стало известно, что региональные власти запросили 828,5 млн руб. на билеты для административного выдворения иностранцев и лиц без гражданства в 2025 г. – это на 30% больше показателей 2024 г.
20 ноября в МВД РФ сообщили, что с июня по октябрь 2025 г. в рамках проведения операции «Нелегал-2025» из страны выдворили или депортировали более 19 000 иностранных граждан. Территориальными органами МВД России и ФСБ России выявлено более 128 000 нарушений миграционного законодательства, заявили в ведомстве.